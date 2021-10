Weekenden byder på pænt vejr - til dele af landet

Lørdag med sol mod øst og regn mod vest

Det får man allerede at mærke lørdag i den vestlige del af landet, hvor der fra middagstid kan komme regn i den vestlige halvdel af Jylland.

Herfra breder regnen sig langsomt mod øst, men når først øst for Storebælt sidst på aftenen. Inden regnen når Jylland, vil det være mest skyet i den vestlige halvdel af landet, men der er mulighed for enkelte kik til solen.

Øst for Storebælt kan man derimod se frem mod en lørdag, der vil byde på solskin en stor del af dagen. Jo længere østpå i landet jo mere sol. Her kan man derudover nyde endnu en lun efterårsdag med temperaturer, der kan nå 15 grader for fjerde dag i træk.