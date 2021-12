Solrig og mild torsdag i vente

Først efter solnedgang kommer der flere skyer ind over landet fra vest, og der er også mulighed for, at der stedvis kan dannes tåge hist og her.

Det gode vejr fortsætter

Får man ikke nydt det milde og solrige vejr torsdag, så er der atter et par skud i bøssen fredag til søndag, hvor der i perioder igen kommer sol.

Det bliver desuden også fortsat tørt vejr, og kun om søndagen bliver det ret blæsende.