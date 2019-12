Se listen: Så mange får klamydia i din kommune

Sidste år blev 33.415 danskere testet positive for den mest udbredte kønssygdom herhjemme, klamydia.

Langt størstedelen var unge mellem 15 og 29 år. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen.

Flest tilfælde var der i Solrød Kommune, der havde 33 klamydiatilfælde per 1000 unge i aldersgruppen 15 til 29 år. På de næste pladser ligger Halsnæs, Kerteminde og Aalborg.

Københavns Kommune kommer på en niendeplads, mens Aarhus ligger på en 17.-plads og Odense på 27.-pladsen.

De kommuner med færrest tilfælde er Ærø og Samsø. Her blev der kun registreret henholdsvis otte og 12 tilfælde.

- Et højt smittetal er ikke nødvendigvis et udtryk for, at man som kommune klarer sig dårligt. Man bliver nødt til at sammenholde det med testaktiviteten. Derfor er det vigtigt for den enkelte kommune at overveje, hvad der ligger bag tallene, siger specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen Anne Rygaard.

Testaktiviteten varierer fra kommune til kommune. I Frederikshavn blev 22 procent af kommunens unge testet for klamydia i 2018, mens seks procent gjorde i Favrskov.

FAKTA: KLAMYDIA Klamydia er infektion i urinrøret, livmoderhalsen eller endetarmen. Symptomerne kan være svie, når man tisser, men klamydia optræder ofte uden symptomer.



Ubehandlet klamydia kan medføre: Nedsat fertilitet og ufrivillig barnløshed, graviditet uden for livmoderen, kroniske underlivssmerter hos kvinder og betændelse i bitestikler blandt mænd.



Der er forskel på, hvordan piger og drenge bliver testet for, om de har klamydia. Pigerne skal have en såkaldt vaginalpodning, mens drenge kan testes via en urinprøve.



Klamydia er let at behandle. Det sker med antibiotika.

Kilde: Sex og samfund

Flere end sidste år

Sammenlignet med sidste år er der sket en stigning på knap 500 klamydiatilfælde. Dermed er niveauet tæt på det højeste nogensinde, som var i 2016 med 34.134 tilfælde.

- Det er ikke et acceptabelt niveau for en sygdom, der både nemt kan forebygges og behandles. Klamydia kan behandles nemt med antibiotika, men det kan have store konsekvenser at have ubehandlet klamydia så som underlivsbetændelse, sterilitet og betændelse i bitestikler hos mænd, siger Anne Rygaard.

Ifølge den nationale chef hos organisationen Sex & Samfund, Lene Stavnsgaard, kan stigningen skyldes, at forebyggelsesarbejdet ikke er slået igennem hos landets kommuner.

- Vi har en høj rate af unge, der bruge hormonel beskyttelse, men de beskytter sig ikke mod sygdomme. Unge er i høj grad mere bekymrede for at blive uønsket gravide end at få sexsygdom, siger hun.

Forskel kønnene imellem

Testraten er desuden højere blandt kvinder end blandt mænd i alle landets kommuner.

- Forskellen mellem kønnene skyldes formentlig blandt andet, at unge kvinder hyppigere kommer i kontakt med sundhedsvæsnet, for eksempel når de skal have recept på p-piller. Og at de derfor oftere opfordres til test.

- At unge mænd generelt ikke går særligt meget til lægen, er måske også en del af forklaringen, siger Anne Rygaard.

Se, hvor mange klamydiatilfælde, der er i din kommune

Kolonnen til højre viser antallet af klamydiatilfælde pr. tusind 15-29-årige. Tallet i parentes viser stigningen eller faldet i forhold til året før.

Horsens 26,9 (+0,8)

Aarhus 26,7 (-1,2)

Randers 26,2 (+1,0)

Favrskov 26,4 (+3,2)

Norddjurs 24,6 (-1,1)

Odder 24,5 (+0,9)

Skanderborg 24,0 (+5,0)

Silkeborg 23,2 (+1,3)

Syddjurs 20,3 (-5,3)

Samsø 12,3 (-)