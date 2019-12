Pas på dine fingre: Sådan kan du se, om fyrværkeriet er ulovligt

Denne artikel er tidligere udgivet på tv2.dk i december 2016.

Snart flyver raketterne om ørerne på os.

Og selvom man har købt sit fyrværkeri i god tro, skal man fortsæt være opmærksom.

De senere år har der nemlig været flere sager med ulovligt fyrværkeri, og markedet har derfor haft politiets fokus længe.

Men selv med den mest ihærdige indsats, kan det næppe undgås, at en vis mængde af det ulovlige fyrværkeri finder vej til det danske marked. Derfor er det vigtigt at kunne kende forskel på det sikre og det usikre krudt.

For det er ikke bare risikoen for at komme til at købe en masse fusere, der er på spil. Ulovligt fyrværkeri kan være farligt.

Fyrværkeriet blev sat til salg 15. december og kan købes indtil i dag, 31. december. Alt fyrværkeri købt uden for den periode er altså per definition ulovligt.

Herunder kan du lære, hvordan du undgår at komme til at købe det ulovlige fyrværkeri:

SÅDAN UNDGÅR DU AT KØBE ULOVLIGT FYRVÆRKERI

1 - SIK-nummer

Det 10-cifrede SIK-nummer viser, at fyrværkeriet er lovligt. Foto: Sikkerhedsstyrelsen

Den letteste måde at se, om fyrværkeri er ulovligt, er at tjekke efter mærker.

SIK er en forkortelse for Sikkerhedsstyrelsen, og det er der en god grund til. Det 10-cifrede nummer betyder nemlig, at fyrværkeriet er blevte godkendt af styrelsen.

Nummeret skal sidde synligt på fyrværkeriet, men kan befinde sig forskellige steder.

Man holdt imidlertid op med at bruge SIK-numre i 2013, men det figurerer stadig på mange typer fyrværkeri, som blev godkendt før da.

2 - CE-mærkning

CE-mærket viser, at fyrværkeriet er godkendt af en uafhængig part. Foto: Sikkerhedsstyrelsen

Da man 4. juli 2013 ophørte med at bruge SIK-mærkning på fyrværkeri, var det for i stedet at bruge EU-systemet CE.

CE-mærkning betyder kort sagt, at fyrværkeriet er lovligt og godkendt.

Lidt længere sagt betyder det, at producenten selv står inde for, at produktet er sikkert og dermed har ansvaret for, hvis noget går galt. Dermed dækker forsikring i tilfælde af skader.

CE-mærkningen betyder desuden, at en uafhængig kontrolvirksomhed har godkendt fyrværkeriet.

3 - Køb hos en troværdig forhandler

Det er vigtigt at købe fyrværkeriet hos en forhandler. Foto: Jens Nørgaard Larsen - Ritzau Scanpix

Når man har fundet et SIK-nummer eller en CE-mærkning på sit fyrværkeri, så er man vel sikker. Så hvorfor fortsætte denne guide?

Det er rigtigt, at man i langt de fleste tilfælde vil være fint stillet ved blot at sikre, at fyrværkeriet har en af de to mærkninger.

Men ifølge Sikkerhedsstyrelsen er der set eksempler på, at forhandlere af ulovligt fyrværkeri sætter falske mærker på deres varer. Derfor er det smart at minimere risikoen endnu mere.

En af måderne at gøre det på, er ganske simpel: Køb fyrværkeriet i en ordentlig butik. Det kan være et supermarked eller en egentlig fyrværkeriforhandler.

Men undgå at købe af private og lad også være med at købe fyrværkeri fra udenlandske hjemmesider - det er nemlig ulovligt, selv hvis det er CE-mærket.

4 - Gør noget research

Ser fyrværkeriet sådan her ud, så skal du ikke købe det. Foto: Mogens Flindt / Scanpix Nordfoto

Al den snak om mærkninger og sikkerhed er rigtig fin. Men som i så mange andre sammenhænge, er det din sunde fornuft, der er det vigtigste redskab.

Hvis fyrværkeriet ser mistænkeligt eller farligt ud, så lad være med at købe det.

5 - Hold dig fra krysantemumbomber

Hold dig altid fra krysantemumbomber. Foto: TV 2

Det er fuldstændig ligegyldigt, hvilke mærker, numre, tegninger eller nytårshatte, der måtte være på en krysantemumbombe - de er altid ulovlige for private.

De er årsagen til langt de fleste ulykker med fyrværkeri og kan være livsfarlige, hvis man ikke ved, hvad man laver.