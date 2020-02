Oversvømmelser på vej: Sådan sikrer du dit hjem og din pengepung

Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden, så døre, skakter, gulvafløb og toilet hurtigt kan afdækkes.

Nogle kommuner uddeler sand og sandsække, og ellers kan man købe sække i et byggemarked og selv anskaffe sand at fylde i.

Sørg for at rense udendørsrister i både kælderskakter og lyskasser, så vandet kan løbe fra. Læg gerne en plade over lyskassen, så det ikke kan regne ned i den.

Døre er sjældent helt vandtætte, så afdæk gerne kælderdøre med afdækningsplast og sandsække som vist i videoen ovenfor.

Sandsække bør lægges i forbandt - som man kender fra mursten - i stedet for at placere dem lige ovenpå hinanden.

Hvis vandet kommer fra terræn - i modsætning til at komme fra undergrund og kloak - bør man starte med at dække døre og andre indgange til.

Kommer vandet fra undergrunden, bør man afdække riste og toilet med sandsække først.