Heidi kæmper mod vandmasserne - naboens sø kan ende i kælderen

VIDEO: Heidi Jæger Kronvold fortæller, at familien nærmest ikke tør sove om natten af frygt for, at vandet bryder igennem diget og ind i deres kælder.

Heidi Jæger Kronvold fra Lystrup er desperat.

Jeg er bare mega stresset og presset. Heidi Jæger Kronvold, Lystrup

De seneste dages voldsomme regnvejr har nemlig dannet en sø, der ligger på grunden ved siden af hendes bolig, og nu frygter husejeren, at vandet fra søen kan ende i hendes kælder.

- Det kommer ind så stærkt, at det står op af vores kloak, og det næste, der sker, er jo, at det trænger ind i kælderen, siger Heidi Jæger Kronvold til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Februar på vej mod ny nedbørsrekord

I en uge har hun, sammen med sin mand, kæmpet mod vandmasserne, der fosser ind i deres have.

Og det har taget hårdt på familien.

- Vi kan ikke forlade vores hjem, vi kan ikke passe vores arbejde. Der skal hele tiden være nogen til sikre, at pumpen kører, vi skal flytte sandsække, og vi har gravet render i haven. Den er fuldstændig spoleret, siger hun.

Naboen hjælper ikke

Vandet løber ind i Heidi Jæger Kronvolds have fra en regnvandssø, der ligger på en mark ved siden af familiens hus.

Marken er ejet af Elsted Menighedsråd, men ifølge Heidi Jæger Kronvold er der ikke meget hjælp at hente fra naboen.

- Jeg er bare mega stresset og presset over det her. Jeg synes, de er så uansvarlige, menighedsrådet. Jeg vil have, at de får kigget drænene igennem, siger hun.

Læs også Kro står under vand - ny forening vil sikre dens overlevelse

Elsted Menighedsråd har ikke ønsket at stille op til interview, men kasser Thomas Holme Andersen fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at de er ved at undersøge, om at der er et sammenbrud på deres drænledninger.

Ifølge Heidi Jæger Kronvold er tiden dog meget knap.

- Kloakmesteren siger, at det er spørgsmål om tid, før diget bryder sammen, og så tror jeg ikke kun, det er kælderen, det går udover, så tror jeg, det ryger helt ind i stueplan også, siger Heidi Jæger Kronvold.

Ansvaret kan ligge begge steder

Selvom Heidi Jæger Kronvold mener, at menighedsrådet bør træde i karakter, er det ikke nødvendigvis deres ansvar - det ligger nemlig ved grundejeren selv, oplyser Aarhus Kommune.

- Det gør det hos Heidi, der som privat grundejer selv skal sikre sin ejendom mod oversvømmelser, siger Line Henriette Broen, geolog ved Aarhus Kommune.

Hvis drænene på menighedsrådets mark ikke fungerer, kan Heidi Jæger Kronvold dog have en sag.

- Nu ligger der jo nogle dræn derude, og de skal selvfølgelig fungere, og det er de private drænejere, der skal sørge for, at de de fungerer. Så ansvaret kan ligge begge steder, det har vi ikke helt afklaret endnu, siger Line Henriette Broen.