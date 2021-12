Mange danskere vil ikke invitere ikkevaccinerede til jul – Helle Jensen er én af dem

Men det, som en test til gengæld ikke kan gøre noget ved, er det fravalg, Helle Jensen mener, der ligger i ikke at blive vaccineret. Den del tror hun, vil være svær at ignorere i et selskab, hvor man ser forskelligt på vaccinerne.

- Det fravalg gennemsyrer for mange ting til, at vi bare kunne sidde og snakke om noget andet over en flæskesteg hele aftenen, siger hun.

Helle Jensen ser spørgsmålet om vacciner som "mega værdibaseret" og noget, der hænger sammen med tilliden til andre mennesker, til videnskab og forpligtelsen til at passe på andre.

Hun tror også, at det er derfor, at hun er "mere firkantet" med hensyn til vacciner, end hun ellers plejer at være.

- Det der, mener jeg, er så dybt ufornuftigt, at det også påvirker mit syn på dig som menneske, hvis du helt ægte mener det. Så flytter jeg dig ubevidst over i en anden kasse, siger Helle Jensen.

Når det frie valg rammer andre

Den sidste uge har TV 2 talt med flere danskere, som har takket nej til vaccinen, og de understreger alle sammen, at det er et frit valg. Og Helle Jensen er også "helt for det frie valg", fortæller hun.

- Jeg er jo ikke i nærheden af at synes, at tvangsvacciner er en god idé. Men det her frie valg kan jo gå ud over andre, og derfor har jeg svært ved det, siger hun.