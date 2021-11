Lægefaglig tænketank: - Det er uetisk at forsøge at tvinge danskere til vaccine

Ifølge hende ville en bedre løsning være at gennemføre nogle kliniske studier, der kan dokumentere effekten af vaccinerne og kortlægge eventuelle bivirkninger og langtidseffekter, så de mennesker, der har en bekymring ved vaccinerne, kan være trygge ved at få dem.

- Jeg tænker ikke, at folk generelt er imod at blive vaccineret. Det handler om, at denne her vaccine er ny, og at mange har nogle bekymringer, for at de kan give nogle sundhedsskadelige virkninger.

Coronapasset skal frem igen fredag

Coronapasset bliver genindført fredag morgen klokken 06.00.

Samtidigt vil passet fremover kun være gyldigt i 6 måneder efter en positiv prøve. Det har hidtil været 12 måneder.