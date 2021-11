Lærte af corona: Med VR-briller på forretningsrejse til Italien

Corona satte i fjor en stopper for den frie bevægelighed mellem verdens lande.

Det medførte, at virksomheder, der er afhængig af fagpersoner fra udlandet, pludselig stod i skidt til halsen, og netop det fik indehaveren af Nicholaisen A/S, Jesper Nicholaisen, til at tage nye briller på.

Han anskaffede sig faktisk et par virtual reality-briller, der skulle hjælpe ham med at fjerne afstanden til udenlandske specialister.

For som leverandør af italienske træmaskiner er han nødt til at sikre danske virksomheder, at maskinerne fungerer.