V-medlem: Halver sæderne i regionsrådet - og giv politikerne mere i løn

Når det kommer til regionsrådspolitikernes løn, ser Christian Bøtcher Jacobsen også nogle udfordringer:

- Det er jo ikke givet, at bare fordi man får flere penge for det, at man så bruger mere tid på hvervet og dermed træffer bedre beslutninger, forklarer han.

Kun Christiansborg kan ændre antallet

Professoren medgiver dog, at det lokalpolitiske arbejde - både på kommunalt og regionalt niveau - er blevet langt mere omfangsrigt end tidligere:

- Det er kompliceret arbejde, som foregår i regionen. Derfor er det uundgåeligt, at der en gang imellem bliver truffet beslutninger, som man ikke til fulde kender konsekvensen af - uanset om man er regionspolitiker på fuld- eller deltid, afslutter professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Christian Bøtcher Jacobsen.

Såfremt idéen om at reducere antallet af medlemmer i regionen skal blive til virkelighed, er det en beslutning, som skal træffes på Christiansborg. Det er nemlig nedfældet i Regionsloven, at antal medlemmer for hver region skal være 41 – hverken mere eller mindre. Og hvis den skal ændres, skal det ske i Folketinget.



Ulrich Fredberg var den kandidat, som fik tredjeflest stemmer ved seneste regionsrådsvalg.