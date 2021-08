Socialdemokratiets valgløfte gennemhullet: Koster på velfærden

- Jeg tror, jeg taler for alle regionerne, når jeg siger, at det her simpelthen ikke kan lade sig gøre.

Fra 2025 skal Region Midtjylland spare 43 millioner kroner om året på konsulenter.

Ingen overraskelse

Samme melding lyder fra professor i økonomistyring på Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh:

- Det er fuldt forventeligt. De forudsætninger, der har været om, hvad der kunne spares (på konsulenter, red.), har været helt urealistiske. Hverken regioner eller kommuner har konsulentudgifter i det omfang, man har forestillet sig, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

- De her penge kunne jo have gået til eksempelvis psykiatrien eller børne- og ungeområdet. Men når du ikke kan spare et sted, så må du gøre det et andet, forklarer Per Nikolaj Bukh, som har læst regionens budget for 2021.