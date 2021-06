Regionsformand: 48 millioner er praktisk talt nul

- 48 millioner er praktisk talt nul

En nærliggende tanke kunne være, at det regionen sparer på karrusellerne, kan man bruge på gyngerne. Med andre ord: De penge, man ikke har brugt på praktiserende læger, kunne man bruge på sygehuse, psykiatri eller fødestuerne.

Men den logik holder ikke ifølge regionsformand Anders Kühnau fra Socialdemokratiet:

- Det nytter ikke at hænge sig i 48 millioner. Det er i praksis nul, når du tager in mente, at vi opererer med et budget på over 26 milliarder kroner om året.

Hvor mange læger eller sygeplejesker kunne man få for 48 millioner?

- Det spørgsmål giver ikke mening. Den stramme styring af økonomien gør, at vi forhåbentlig kan undgå en sparerunde. Det er et godt tal at have stående lige nu, for det gør forhåbentlig, at vi kan nå i mål uden underskud.