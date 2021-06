Sigtelse: Teenager brød loven 15 gange på 9 minutter

Ikke usædvanligt ved flugtforsøg

Østjyllands Politi oplyser, at betjenten blev opmærksom på knallerten kl. 12.33 og anmodede om assistance fra en patrulje for at få fjernet knallerten kl. 12.42. Det tog altså den unge mand små ti minutter at erhverve sig 15 sigtelser.

Senere på dagen ringede betjenten til den 16-årige mand, som oplyste, at knallerten hverken var registreret eller forsikret. Derfor blev han også sigtet for det, og teenageren ender altså med at få 17 sigtelser for sit flugtforsøg.