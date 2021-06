Retten mangler dommere: Østjyder skal vente længst tid på retsvæsnet

Et år og tre måneder.

Så lang tid skal du i gennemsnit vente på, at der falder dom i din sag, hvis du for eksempel bliver overfaldet, bestjålet eller udsat for anden kriminalitet. I hvert fald hvis sagen sker i Østjyllands Politikreds.

- Vi mangler op til syv dommere. Seks til syv årsværk skal vi have, siger Vagn Kastbjerg, konstitueret retspræsident hos Retten i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvor skal de komme fra?

- Det er et godt spørgsmål, for vi har ikke pengene til det. Så jeg håber da, Finansministeriet vil være venlige over for os. Ellers går det hele i stå, siger han.