Fiskesygdom breder sig: Nu har syv steder i Danmark fået farlig virus

En forfærdelig situation

Styrelsen arbejder lige nu med at spore, hvor smitten er, tage prøver hos steder, der har kontakt til smittede steder, og sørge for at inddæmme den. De ramte steder har fået besked på, at de overhovedet ikke må flytte fiskene, medmindre det er med henblik på at få dem slagtet.

- Det er en forfærdelig situation. Danmark er et af de få lande, som aldrig før har haft sygdommen. Derfor har det også været en kvalitet, som vi kunne sælge vores varer på, for ikke ret mange lande har kunnet sælge fisk, der er fri for IHN, siger Tim Petersen.