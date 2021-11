Overlæge om aflyste valgmøder: - Jeg ville ikke være bekymret

Den ledende overlæge understreger afsluttende, at han ikke ville være bekymret for at deltage i en valgdebat i det østjyske.

I mandagens pressemøde lød det derudover fra statsminister Mette Frederiksen, at det bliver muligt at stemme udendørs på valgdagen for kommunal- og regionrådsvalget den 16. november, hvis dette ønskes.