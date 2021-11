Tilflyttere kan afgøre Silkeborgs valg-gyser: Det er faktisk svært, når man lige er flyttet til

Så der kan blive rift om stemmerne i et nybyggerkvarter som Eriksborg, hvor det er planen, at op mod 7000 silkeborgensere skal have til huse.

Derfor tog TV MIDTVEST en rundtur for at spørge beboerne i den nye bydel om, hvem de helst ser som borgmester: Den siddende Venstre-borgmester Steen Vindum eller den socialdemokratiske udfordrer Helle Gade.

- Det er faktisk svært, når man lige er flyttet til et nyt område, for der er så meget, der er lokalt og adskiller sig fra den nationale politik, siger Tina Andersen.

Silkeborg er attraktiv

Hun er ny silkeborgenser og er lige flyttet til byen fra Aarhus sammen med sin forlovede. Og så endte hun med at pege på den blå borgmester.

Generelt er flere af de folk, TV MIDTVEST taler med, rykket ud fra den jyske hovedby til Søhøjlandet.