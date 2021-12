Kun 6,3 timers solskin i december - men tirsdag kigger den atter frem

I aften begynder skyer fra vest at trække ind over landet og give overskyet vejr til det jyske. I Nordjylland kan der endda sent tirsdag aften komme lidt regnbyger ind over fra vest.

Længere mod øst vil der fortsat være mulighed for at se aftenhimlen. Er forholdene til det, er det i disse dage, at meteorsværmen Geminiderne topper med stjerneskud i massevis.