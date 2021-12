Det sidste løb er kørt: Stort racerløb lukker og slukker

- Det er meget trist, men det er ikke forsvarligt at fortsætte uden tilførsel af ny kapital. Der er blevet arbejdet nærmest i døgndrift – og der har været rigtigt mange, både nuværende og nye partnere, som har vist både velvilje og økonomisk interesse.

- Vi har den seneste måneds tid været i dialog med flere end 30 interessenter, men desværre lykkedes det ikke at komme i mål med et tilstrækkeligt stærkt, økonomisk fundament til at kunne fortsætte driften, siger Poul Dalsgaard, direktør i Classic Race Aarhus, i en pressemeddelelse.