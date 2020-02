Kraftig blæst sender usædvanlig varme mod Danmark

Når et kraftigt blæsevejr søndag rammer Danmark, får vi foruden vindstød af stormstyrke og silende regn det også usædvanligt varmt for årstiden.

Lun luft fra Sydvesteuropa vil søndag blæse frem mod os og give temperaturer mellem 10 og 12 grader - lokalt bliver det måske endda varmere.

Det bliver på trods af de høje temperaturer dog alt andet end forårsagtigt. Kraftig blæst og regn vil sætte en dæmper på forårsfornemmelserne.

Det forhindrer dog ikke, at termometrene rundt om i landet fra natten til søndag begynder at vise temperaturer over ti grader.

Prognose: Temperaturer søndag klokken 13. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Over 12 graders varme

Søndag vil temperaturen stige yderligere, og i store dele af landet vil man med omkring 12 graders varme kunne få relativt sjældne varmegrader på denne tid af året.'

I Sønderjylland og på Lolland og Falster er der mulighed for op til 13 grader søndag middag, og dermed er der udsigt til temperaturer, der ikke er målt varmere så tidligt på året.

Højeste temperatur målt i Danmark så tidligt på året er 13,3 grader.

Varmerekorden for hele februar er 15,8 grader målt næsten to uger senere - sidste år.

Årets foreløbigt højeste temperatur er 11,9 grader målt 15. januar.

Historisk kraftigt lavtryk sender varme mod nord

Den usædvanlige varme skyldes et af de mest voldsomme lavtryk nogensinde set i Nordatlanten, der fra sydvest sender varm luft op over store dele af Vesteuropa.

Luften vil fra Spanien og Portugal transporteres frem mod Danmark med over 100 kilometer i timen og når på sin vej således stort set ikke at blive afkølet. Dermed kan vi få temperaturer op omkring 12-13 grader, når luften rammer Danmark .

Over Nordtyskland ventes søndag op til 15 graders varme, mens man i Nordfrankrig kan få op til 17 grader.

Længere mod syd giver det anledning til regulær sommervarme. I det østlige Spanien og i Sydvestfrankrig kan temperaturen søndag nå 25 grader.

Vejrkort for søndag klokken 10: Varm luft strømmer fra sydvest op over Danmark. Foto: TV2 VEJRET / Grafik