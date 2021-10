Energipriserne eksploderer – her er seks gode råd til, hvor du kan spare

Priserne på el og gas er steget markant de seneste uger, og det er ikke slut endnu.

Derfor kan mange danskere se frem til at skulle betale flere hundrede kroner ekstra om måneden for at varme deres bolig op, lave mad og vaske tøj.

Det fortæller forbrugerøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm.

- Alle bliver ramt i en eller anden form. Og for de familier, der i forvejen har svært ved at få enderne til at mødes økonomisk, bliver det ekstra hårdt, siger hun til TV 2.

Louise Aggerstrøm opfordrer derfor danskerne til at sætte penge af i budgettet til en større regning og eventuelt spare på energien.

Men hvor meget kan vi egentlig selv gøre for at mindske elregningen?

Det har TV 2 spurgt Tue Patursson, energiekspert i Videncenter Bolius, om. Han peger på særligt én strømsluger i hjemmet, og så kommer han med fem konkrete bud på, hvor vi kan spare.