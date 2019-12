Din hund forstår mere, end du tror - se hvor god din firbenede ven er

Det er ikke nogen hemmelighed, at hunde kan lære at lystre på simple kommandoer.

Men hvor godt menneskets bedste ven egentlig forstår vores talesprog, har hidtil været usikkert.

Nu er et nyt studie kommet nærmere et svar, og det viser, at hundes evne til at lytte og genkende forskelle i ord er ret veludviklet og fintfølende.

Herunder er fire eksempler på, hvordan hunde forstår os.

Dyreadfærdsterapeut Anni Schrøder kommenterer hvert resultat ud fra sin 33 år lange karriere, hvor hun har arbejdet med hundetræning og relationen mellem hunde og mennesker.

HVAD VED MAN OM DIN FIRBENEDE VEN:

1. Hunde kender forskel på ord - også selvom de lyder næsten ens

Afspilningerne af de forskellige ord var indtalt af både kvinder og mænd og personer fra forskellige steder. Foto: TV 2

Forsøg: Forskere fra University of Sussex testede 42 hunde af forskellige racer ved at afspille indtalelser af korte ord for dem. Første gang et ord blev afspillet, så de, at hundene rettede deres opmærksomhed mod højtaleren og løftede ørene i mindst tre sekunder.

Efterhånden som det samme ord blev gentaget igen og igen, mistede de interessen. Men da et nyt, meget enslydende ord blev afspillet - eksempelvis da "hid" (gemt) skiftede til "had" (havde) - reagerede hundene tydeligt igen.

Konklusion: Din hund er i stand til at høre forskel på ord, som ellers ligger tæt op ad hinanden - en evne, man tidligere troede var unik for mennesker, lyder tolkningen fra forskerne.

Kommentar: - Jeg tror bestemt, at mange hundeejere kan genkende dette. Mange hunde reagerer eksempelvis på deres navn. Dyrene forstår selvfølgelig ikke, at det er et navn, men de ser det nærmere som et tegn på, at de skal komme og være opmærksomme, siger Anni Schrøder.

2. Hunde forstår dig uanset dialekt eller stemme

Hunde forstår ordlyde, selvom der er små variationer. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Forsøg: I samme studie afspillede forskerne ord indtalt af personer fra alle forskellige steder i Storbritannien. Her sås det - ligesom ved første forsøg - at hundene reagerede med mindre interesse ved gentagne ord. Det på trods af, at det blev udtalt med forskellige dialekter.

Konklusion: Om du siger en kommando på nordjysk eller rigsdansk, er din hund i stand til at afkode, at der er tale om det samme ord.

Kommentar: - Det er smart for mennesker, for jo flere lyde, hunde kan forstå, jo nemmere bliver det at kommunikere, og det giver et meget nemmere samliv. Evnen til at forstå uanset stemme er simpelthen essentiel for evnen til at lystre, siger Anni Schrøder.

3. Hunde kan lære at kende navne på ting

Det er muligt at lære de fleste hunde at genkende navne på ting. Foto: Bernd Thissen - Ritzau Scanpix

Forsøg: Der er ikke tale om et egentligt forsøg i dette tilfælde. Men der er mange eksempler på hunde, der har lært navne på genstande at kende og dermed har de kunnet hente dem på kommando. En border collie fra North Carolina er det mest kendte eksempel. Hunden Chaser kendte navnene på over 1000 ting.

Konklusion: Hunde kan generelt - ligesom border collien - i forskellig grad lære at genkende ord og forstå de ting, de knytter sig til.

Kommentar: - Det er muligt at lære sin hund ord, hvis man bliver ved med at omtale tingen, når hunden har fat i den. Det kan eksempelvis være ordet "bold". Man kan opmuntre hunden til at hente tingen, og man kan lægge tingen længere og længere væk og gemme den og sige "find bolden". Ved at blive ved, vil hunden til sidst koble ordet med genstanden, siger Anni Schrøder.

4. Rosende ord

Det kunne ses i hundens venstre hjernehalvdel, at den registrerede, at den fik ros, viste forskningen. Foto: Bernd Thissen - Scanpix Denmark

Forsøg: Forskning fra Ungarn placerede en række hunde i en MR-scanner, så de kunne registrere deres hjerneaktivitet. Herefter sagde ejerne forskellige rosende ord - både med en intonation, der gjorde det klart, at det var rosende, og med en neutral intonation. Hver gang sås det, at hundens hjerne responderede.

Derefter blev der sagt en masse selvopfundne ord med skiftende intonation. Her responderede hundene ikke.

Konklusion: Hundene kan rent faktisk lytte efter det, der bliver sagt - de forstår ikke udelukkende beskeder ud fra ejerens toneleje.

Kommentar: - Hunde har eksisteret sammen med mennesker i mere end 10.000 år. Et eller andet sted på den vej, har de lært, hvad mennesker gør, siger Anni Schrøder.

Selvom hunde forstår en hel del og er dygtige til at afkode deres ejer, så er der en ting, de aldrig kommer til, understreger hun:

- Du kan ikke lære den at forstå sætninger. Så stor og udviklet er hundens hjerne ikke. Men det er tydeligt, at den meget gerne vil prøve at forstå os.