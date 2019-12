Særlige hunde hjælper autister med angst

Det er ikke altid let at være autist og have social angst. En gåtur gennem en travl bymidte kan virke uoverskuelig, men det har man fundet en løsning på i Randers.

Løsningen har fire poter og helt særlige egenskaber.

I en time om ugen mødes en lille gruppe borgere med autisme nemlig med fire-fem besøgshunde, for førstnævnte kan blive bedre til at mestre deres sociale angst.

- Hundene kan nemlig noget helt specielt. De får mennesker til at sænke paraderne, og det er hovedingrediensen, som får autisterne til at øve deres sociale færdigheder ude på gaderne, som de ellers helst holder sig fra, oplyser Randers Kommune.

Skal bare hygge sig

De ugentlige gåture er en del af kurset 'Gå Dig Glad', og det skal få folk med social angst, som ellers ofte isolerer sig derhjemme, til at kaste sig ud i livets små dilemmaer.

Hver deltager bliver matchet med en hund, som de går med hele forløbet.

Hundene møder borgerne lige der, hvor borgeren er på det aktuelle tidspunkt og giver dem dermed en tryghed, som skaber grobund for udvikling. Charlotte Nørager Kjeldsen, vært for kurset, Randers Kommune

- Hvis det ikke havde været for hundene, havde jeg ikke deltaget. Det er befriende, at vi ikke skal lære selvhjælpsteorier og lignende, men derimod bare skal gå med hundene og hygge os, fortæller Helle Carlsen, som er en af deltagerne, til kommunens hjemmeside.

Hun og de øvrige deltagere slår dog fast, at de alligevel får meget ud af kurset.

Udfordrer deres angst

Med hundene som omdrejningspunkt kommer deltagerne nemlig ud på gaderne og bliver øvet i de situationer, som ellers kan virke uoverskuelige.

Desuden bliver de øvet i at skabe relationer; både til dyrene, men i høj grad også til de andre kursister.

- Jeg oplever, at med hundene som fælles omdrejningspunkt har borgerne med autisme mulighed for at udfordre deres angst i det sociale samspil. Derigennem øver de nye måder at håndtere den på, siger værten for kurset, Charlotte Nørager Kjeldsen, og fortsætter:

- Hundene møder borgerne lige der, hvor borgeren er på det aktuelle tidspunkt og giver dem dermed en tryghed, som skaber grobund for udvikling.

