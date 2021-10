- Det er en virkelig ubehagelig besked at give til dem, man elsker

Lægen kunne se, at der var noget, der ikke var, som det skulle være, og at det måske kunne være kræft. Men der skulle et ekstra sæt øjne på for at be- eller afkræfte mistanken, lød meldingen til Thorsen i november 2020.

- Det var første gang, jeg mærkede, at der var noget, jeg var bange for. For jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle have kræft, og jeg havde ikke forestillet mig, at der skulle være noget i vejen.