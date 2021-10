Rød blok tog kneben sejr i 'El Politico'-derby

Især Jan Kjærsgaard (S) pressede af flere omgange på for en scoring og var meget aktiv med løb op og ned ad venstrefløjen.



Borgmester Uffe Jensen (V) i målet måtte derfor deske op med flere flotte redninger. På et hjørnespark gik han dog fuldstændig fejl af et indlæg og var tæt på at koste et mål.

Ikke den sikkerhed man kan forvente af en rutineret borgmester, der har siddet i stolen siden 2014.



Efter et længerevarende rødt pres var det alligevel Blå Blok, bestående af Venstre, Konservative og Nye Borgerlige, der bragte sig foran efter et skidt selvmål af en socialdemokrat. Kort tid efter kom udligningen så og holdene kunne gå til pause ved stillingen 1-1.