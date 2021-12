Bliver revet væk: Man skal være heldig for at få fingre i en selvtest inden jul

Men ifølge Klaus Fridorf er der "run på" salget af selvtests. En leverance på 30.000 selvtests i sidste uge blev udsolgt på under otte timer.

Administrerende direktør for butikskæden Normal Torben Mouritsen fortæller til TV 2, at man fik et større parti selvtests ud i butikkerne tirsdag, men at salget går "helt enormt stærkt" i alle kædens butikker.

Torben Mouritsen vil derfor ikke komme med nogen garantier om leverancer i dagene op til jul.

- Vi vil ikke love noget, fordi efterspørgslen er så enorm. Men vi gør alt, hvad vi kan for at få flere tests hjem, siger han til TV 2.

Eksperter og myndigheder opfordrer til selvtests

Både myndigheder og eksperter har i den seneste tid anbefalet at flere benytter sig af kvik- og selvtests for at lette presset på landets PCR-teststeder.

Mandag meldte Styrelsen for Forsyningssikkerhed ud, at man ændrede i PCR-testssystemet, således at man nu kun kan bestille tid til test en uge frem i tiden.