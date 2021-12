Rekordhøj smitte: - Det må gå, som det går

17 har mistet livet

Ifølge Eskild Petersen, der er professor emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet, må vi indse, at Omikron-varianten nu er vidt udbredt i samfundet.

- Vi har fået de restriktioner, vi har fået, og der er lavet en plan for åbning af skolerne. Jeg kan ikke se, hvad man ellers skulle gøre for at bremse yderligere. Det må gå, som det går, hen over jul og nytår, siger han til Ritzau.