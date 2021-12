Nu kan du igen blive vaccineret uden at bestille tid

De ledige tider findes især på store vaccinationssteder i byer som Silkeborg, Randers og Aarhus.



Alle, der er blevet inviteret til vaccination, kan benytte en af de mange ledige tider. Enten ved at uanmeldt besøge et af vaccinationsstederne eller ved at ændre den tid, man allerede har booket.



- Jeg håber, at mange vil lade sig vaccinere de kommende dage, så vi kan bidrage til at mindske smitterisikoen. Viljen til at bidrage til denne vigtige og samfundskritiske opgave som vaccinatør har været helt enorm, mere end 5000 har stillet sig til rådighed. Det er jeg meget taknemmelig for. Aktuelt har vi løst det akutte behov for hjælp, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i pressemeddelelsen.