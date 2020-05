AGF-direktør klar til tilskuere: - Vi kan nemt have 5000

Selvom det for mange Superliga-fans lignede en lang periode med fodboldkampe i sofaen, er der nu kommet nyt håb.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, siger at Superligaen er klar til tilskuere.

Den melding vækker glæde i AGF-lejren hos direktør Jacob Nielsen.

- Det er altafgørende, at vi får tilskuerne tilbage. Så det hilser vi velkommen. Vi er jo ingenting uden tilskuere, så det er jo et spørgsmål om tid – og jo før jo bedre, siger Jacob Nielsen til TV 2 SPORT.

Kamp om billetterne

En åbning for tilskuere rundt på landets stadioner vil formentlig få fodboldfans til at fare op af sofaen og marchere mod arenaen, de har været udelukket fra i størstedelen af 2020. Men der bliver højst sandsynligt kamp om billetterne.

På Ceres Park i Aarhus kan der sidde omkring 20.000, men det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre med en meters afstand. Derfor vil der ved en genåbning højst sandsynligt komme til at være et maksimum antal billetter, der kan sælges. Hvor mange, kommer an på, hvordan retningslinjerne bliver, mener Jacob Nielsen.

- Men med en meters, så vil jeg i hvert fald vurdere, vi nemt kan have 5000 på stadion, siger AGF-direktøren.

Med et gennemsnit på knap 9000 tilskuere i 19/20-sæsonen bliver det formentlig svært at gøre alle AGF-fans glade.

Men hvis genåbningen af danske stadioner får lov at træde i kraft, er der med garanti masser af glade fans landet over. Og Jacob Nielsen tror på, det kan lade sig gøre.

- Hvis det bliver med en meters afstand, så er jeg overbevist om, at man i Superligaen kan blive enige om nogle retningslinjer, ligesom vi er blevet enige om protokollerne for selve afviklingen, siger Jacob Nielsen.

AGF genstarter den 28. maj kl. 19 sæsonen, når de tager imod rivalerne fra Randers FC.