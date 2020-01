147 år gammel varmerekord slået på østjysk ø

En helt usædvanlig mild januar er på vej mod at blive den varmeste, siden målingerne begyndte i 1874, og nogle steder i landet har det slet ikke været frostvejr.

På Bornholm og Samsø, hvor termometeret ikke har været under nul grader, er januars minimumtemperatur den højeste i 147 år.

Det er ganske få gange i år, at man har skullet skrabe is af bilruderne, og månedens absolut laveste temperatur på landsplan er blot - 4,2 grader.

Kun fire gange tidligere har vi haft en højere minimumtemperatur i januar. Rekorden lyder på - 2,8 grader i 1874.

Ved Hammerodde på Bornholm og Tranebjerg på Samsø har man slået ny varmerekord for månedens laveste temperatur Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Rekordhøje temperaturer

Nogle steder i landet har det slet ikke været frostvejr. Det er efter danske forhold så usædvanligt, at månedens minimumtemperatur ved to stationer med daglige temperaturmålinger tilbage fra 1874 aldrig har været højere.

Den mest ekstreme varmerekord er sat ved Hammerodde på nordspidsen af Bornholm, hvor det blot er anden gang, siden målingerne begyndte, at det ikke har været frostvejr i januar.

Her er den laveste temperatur målt i hele januar 2,5 grader.

Dermed slås den gamle rekord med flere længder. I januar 1988 blev månedens minimumtemperatur målt til 0,1 grad ved Hammerodde.

Laveste temperatur i januar ved Hammerodde

Også ved Tranebjerg på Samsø er der sat nye standarder for, hvor varmt det kan være i januar - når det er koldest.

Månedens laveste temperatur er 0,8 grader i Tranebjerg, mens den tidligere rekord for januar målt i 1988 lød på 0,1 grad.

Også på Samsø er det blot anden gang, temperaturen i hele januar har holdt sig over frysepunktet.

Ved de to øvrige danske vejrstationer med daglige temperaturmålinger, der går mere end 140 år tilbage i tiden, stryger de høje minimumtemperaturer ind i en varm top fire.

Ved Landbohøjskolen i København har temperaturen i januar været nede på - 0,9 grader. Det er den fjerde højeste minimumtemperatur målt i København siden 1861.

Vestervig i Thy målte med - 1,2 grader den tredje højeste minimumtemperatur siden 1874.

Mange steder uden frost

Ud over de 'gamle' målestationer har man usædvanligt mange steder i landet slet ikke haft frostvejr i løbet af januar.

Det er især langs kysterne og på de danske øer, temperaturen måneden igennem har holdt sig over frysepunktet.

Minimumtemperaturer i januar 2020 over nul grader. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Langs Jyllands vestkyst og i Kattegat har man ikke været under tre graders varme.

Ved Blåvandshuk er månedens laveste temperatur 4,0 grader, mens Hvide Sande ikke har været under 3,3 grader.

Anholt følger efter med 3,2 grader, som den laveste temperatur målt på kattegatøen i januar 2020.

Artiklen er lavet på baggrund af data fra DMI, og temperaturer for januar 2020 er målt indtil 28. januar. Med udsigt til fortsat relativt lunt vejr for årstiden resten af måneden er det meget sandsynligt, at der ikke vil blive ændret på disse tal inden udgangen af måneden.