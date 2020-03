145 i Østjylland og 0 på Bornholm - sådan er de smittede fordelt i Danmark

Omkring ti personer er indlagt med covid-19 på danske hospitaler, heraf er to af dem i kritisk tilstand. Det oplyste sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde 11. marts.

På samme pressemøde kunne statsminister Mette Frederiksen for første gang fortælle, at smitten nu breder sig i samfundet.

Den første danske smittede, TV 2s Jakob Tage Ramlyng, er meldt rask igen. Det samme er fodboldspilleren Thomas Kahlenberg, men antallet af nye smittede vokser stadig hurtigt.

Den 12. marts offentliggjorde Sundhedsstyrelsen, at de overgik fra en inddæmningsstrategi til en afbødningsstrategi, hvor antallet af tests vil blive prioriteret til de patienter, der ikke kun er en lille smule syge. Det kan påvirke antallet og sammensætningen af dem, der bliver testet.

Der er nu konstateret coronavirus i stort set hele landet. Bornholm er eneste område i Danmark, som Statens Serum Institut endnu ikke har bekræftede tilfælde fra.

Den største aldersgruppe blandt de covid-19-positive er folk i 40'erne. Det er også dem, der er blevet testet flest af.

De fleste af de bekræftede smittede samlede virus op på ferie i Østrig, selvom europas største udbrud lige nu finder sted i Norditalien.

På verdensplan er det klart Kina, som er hårdest ramt med flest smittede. Det var her, at virussen første gang blev opdaget. 11. marts havde den spredt sig så bredt, at Verdenssundhedsorganisationen, WHO, erklærede den en pandemi.

Men i den seneste tid er der registreret flere nye smittede udenfor end indenfor Kina, og torsdag 12. marts fortalte Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, at der er kommet et nyt epicenter for smitten - og det er Europa.

Alle tallene i denne artikel er fra The Johns Hopkins Center for Health Security i USA, der samler oplysninger om bekræftede antal smittede fra en række landes sundhedsmyndigheder.

For Danmark henter vi dog seneste tal direkte fra Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut. Antallet af smittede er det totale antal af personer, der på et tidspunkt har testet positiv for covid-19.

Regioner og lande, man ikke bør rejse til

Det danske udenrigsministerium opdaterer løbende deres rejsevejledninger til en række lande med coronasmitte.

Rød kategori - Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til:

Kina: Provinsen Hubei

Italien: Regionerne Piemonte, Lombardiet, Emilia-Romagna, Aostadalen, Veneto og Marche

Iran

Sydkorea: Byen Daegu og provinsen Gyeongbuk

Østrig: Skisportsområdet Ischgl i delstaten Tyrol

​Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bliver hjemme i to uger, hvis man efter 2. marts er kommet hjem fra rejser til nogen af de lande ovenfor, som styrelsen fraråder alle rejser til.

Orange kategori - ​Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:

Kina (undtagen Hongkong, Macau og Taiwan samt områderne i den røde kategori ovenfor)

Italien: Resten af landet (undtaget områderne i den røde kategori ovenfor)

Israel

Palæstina: Vestbredden og Østjerusalem

Spanien: Regionerne Madrid, La Rioja samt Baskerlandet

Tyskland: Regionerne Bayern og Nordrhein-Westfalen

Frankrig: Regionerne Korsika, Alsace, departementerne Oise og Val d’Oise nord for Paris

Schweiz: Område grænsende op til Ischgl

Tyrkiet

Thailand

Egypten

Vietnam

Indien

USA

Gul kategori - Vær ekstra forsigtig i:

Resten af verden

Læs de seneste rejsevejledninger hos Udenrigsministeriet.

Dødeligheden i promillestørrelse

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, meldte 3. marts ud, at covid-19 foreløbigt så ud til at have en dødelighed på 3,4 procent blandt de bekræftede tilfælde. Det er dog langt fra alle de smittede, der bliver registreret. Mange har ingen eller så milde symptomer, at de slet ikke kommer i kontakt med læger eller hospitaler.

Tager man højde for mørketallet blandt de smittede, der aldrig bliver opdaget, viser WHO's beregninger, at dødeligheden blandt alle de smittede er 0,3-1,0 procent.

Det er markant lavere end covid-19's søstersygdomme, MERS og SARS, der ligger på henholdsvis 34,4 og 9,6 procent, men samtidig markant højere end den almindelige influenza, der har en dødelighed på 0,2 procent.

Op mod 10 procent af danskerne forventes at blive smittet

De danske sundhedsmyndigheder estimerer i en risikovurdering fra 11. marts, at sygdommen covid-19 kan føre til mellem 1680 og 5600 dødsfald i Danmark.

Det vurderes, at op mod 10 procent af den danske befolkning vil blive smittet med coronavirussen.

Ud af de smittede vurderes det, at 80 procent vil have mild til moderat sygdom, mens 15 procent vil få sygdom, der medfører behov for behandling på sygehuset. Fem procent af de smittede vil have behov for intensiv behandling.

- Det er dog forventningen, at det danske sundhedsvæsen vil kunne iværksætte særdeles effektive tiltag, der gør, at dødeligheden forventes at være i den lave ende af spektret, står der i risikovurderingen.

Husk også at gøre ekstra rent, så smitten ikke får lov at ligge og kan sprede sig. Både derhjemme og på arbejdet.

Læs om alle de forholdsregler, du bør tage, hos Sundhedsstyrelsen.

De første symptomer er feber, en følelse af udmattelse og tør hoste. Nogle patienter har også haft muskelsmerter og åndedrætsbesvær, mens der i sjældne tilfælde er rapporteret om hovedpine, svimmelhed, mavepine, diarré, kvalme og opkast.

Det tager 2-12 dage fra man bliver udsat for smitte, til man bliver syg.

Covid-19 ser ud til at være farligere end en almindelig forkølelsesvirus, fordi den angriber de nedre luftveje. En forkølelse sætter sig normalt kun i hoved og hals, mens covid-19 angriber lungerne. I svære tilfælde kan man få lungebetændelse, vand i lungerne, nyresvigt og dø af sygdommen.

Sygdommen er farligst for ældre og svage.

____

Sådan spredte coronavirus sig fra Kina til Danmark

31. december 2019

Kina alarmerer Verdenssundhedsorganisationen, WHO, om flere tilfælde af en mistænkelig lungebetændelse i millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen. Flere af de smittede arbejdede på et fiskemarked, der blev lukket dagen efter.

11. januar 2020

Det første dødsfald annonceres i Kina. Det er tale om en 61-årig mand, der havde købt varer på markedet.

22. januar

De første smittede uden for Kina meldes i Thailand, Japan, Sydkorea, Taiwan, Macau og USA. På verdensplan er der nu registreret 555 tilfælde af smitte.

31. januar

De første europæiske tilfælde meldes i Storbritannien, Tyskland, Italien og Sverige samt Rusland. På verdensplan er der nu registreret 10.000 tilfælde af smitte.

15. februar

For første gang dør en covid-19-patient uden for Kina. Det er en 80-årig, kinesisk turist, der dør på ferie i Frankrig.

27. februar

Sundhedsmyndighederne bekræfter det første tilfælde af smitte i Danmark. Det er en medarbejder fra TV 2, der har været på ferie i Lombardiet i Norditalien, som er blevet smittet og hjemmeisoleret. Dagen efter kommer meldingen om endnu en smittet dansk turist i Norditalien.