Nyeste corona-tal fra Danmark: Så mange er smittede i Østjylland

154 østjyder er fredag formiddag konstateret smittet med coronavirus, COVID-19.

Det skriver Statens Serum Institut.

I alt er 785 danskere blevet smittet, ingen er døde, imens to er blevet helbredt. Sundhedsstyrelsen vurderer dog, at der sandsynligvis er mennesker i samfundet, der har sygdommen uden at være blevet testet, og de fremgår ikke af statistikken.

Torsdag var der 145 smittede østjyder, og de nye tal betyder, at Østjylland ikke længere er det område i Danmark med flest smittede. Det er nu København, imens Østjylland ligger på en andenplads.

Opgørelse over smittede i Danmark * København by: 160 personer. * Københavns omegn: 79 personer. * Nordsjælland: 85 personer. * Bornholm: 0 personer. * Østsjælland: 50 personer. * Vest- og Sydsjælland: 53 personer. * Fyn: 50 personer. * Sydjylland: 80 personer. * Østjylland: 154 personer. * Vestjylland: 21 personer. * Nordjylland: 47 personer. * Der er ikke registreret landsdel for seks af de smittede. Kilder: Statens Serum Institut.

Smitte på skiferie

Rapporten fra Statens Serum Institut viser desuden, at der på landsplan er flest mænd, som er smittede. For begge køn er der registreret flest smittede blandt de 40-49-årige.

Det er rejser til Østrig, som har ført til flest danske coronasmittede. 265 er blevet smittet der, mens 60 er blevet smittet i Italien.

Og så har 158 fået virusset, mens de var i Danmark, viser rapporten.

For netop at mindske udbredelsen af coronavirus i den danske befolkning har regeringen og myndighederne valgt at lukke store dele af den offentlige sektor.

Det er eksempelvis uddannelser og daginstitutioner. Men også styrelser og kulturinstitutioner.

Også mange sportsarrangementer er blevet aflyst eller udskudt for at minimere risikoen for smittespredning.

Det skal sikre, at særligt ældre og svækkede borgere ikke får virusset.

Sundhedsstyrelsen har desuden skiftet strategi i kampen mod coronavirus.

Således er fokus nu at behandle de mest alvorlige sygdomstilfælde, mens personer med mildere symptomer skal holde sig hjemme uden behandling.