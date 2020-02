Efter 12 år på kontanthjælp udlever Jannie konditordrømmen

Jannie Antonsen Larsen er glad for at være gået i gang med uddannelsen som konditor. Foto: Pernille Leftes

Der bliver æltet, udstukket dej og bagt i bageriet på Syddansk Erhvervsskole i Vejle. Her startede Jannie Antonsen Larsen på konditoruddannelsen i januar efter 12 år, hvor hun on and off har været på kontanthjælp.

- Jeg har meget mere ro i sindet nu. Nu ved jeg 100 procent, hvad jeg skal lave, og jeg har fundet ud af, at jeg er endt på den rette hylde nu, fortæller Jannie Antonsen Larsen.

Det betyder rigtig meget, fordi jeg har haft svært ved at komme ud og møde nye mennesker og skulle starte nyt op. Jannie Antonsen Larsen, konditorelev, Horsens

Sidste år satte Jobcenter Horsens ind med en ekstra indsats for at gøre ledige klar til at komme i job eller uddannelse, og det har betydet, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med ni procent sidste år.

Indsatsen indebærer blandt andet, at de ledige får én kontaktperson, som de kan få et tæt samarbejde med.

Nye kasketter

Hanna Hare er den jobformidler på Horsens Jobcenter, som har hjulpet Jannie Antonsen Larsen med at finde sin rette hylde. Med den ekstraordinære indsats sidste år har hun fået nye kasketter.

Udover at være jobformidler, så skal hun også være virksomhedskonsulent og mentor, så de ledige kun har kontakt til en person på jobcentret.

- Det gør, at der bliver en tættere kontakt til borgerne, end der hidtil har været, og at vi som jobformidlere kun skal forholde os til borgerne og ikke en anden samarbejdspartner, siger Hanna Hare.

På uddannelsens skoleforløb bliver der bagt en masse. Onsdag lavede eleverne kager. Foto: Pernille Leftes

Mange nye sagsbehandlere

Jannie Antonsen Larsen har igennem tiden haft flere forskellige praktikker og mange nye sagsbehandlere. For hende gjorde det en stor forskel, at hun fik en fast kontaktperson, som hun altid kunne henvende sig til, og som hurtigt ringede igen, hvis telefonen ikke blev taget med det samme:

I november startede Jannie Antonsen Larsen så i praktik ved Lagkagehuset i Horsens, og her blev hun så glad for faget, at hun spurgte, om de kunne bruge en elev. Derfor har hun nu fået en læreplads ved Lagkagehuset og er gået i gang med at uddanne sig til konditor.