Stjålet bil fundet brændende i skovområde

En stjålet bil blev natten til onsdag efterladt brændende i et skovområde ved Århusvej i Silkeborg.

Politiet fik alarmen klokken 01.39, og da betjentene nåede frem, stod der meterhøje flammer op af bilen, der tilsyneladende var kørt ind i en jordvold.

- Vi sendte et par hundepatruljer afsted for at søge i området, men det lykkedes ikke at finde føreren, fortæller vagtchef Allan Riis fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Da betjentene nåede frem, stod der meterhøje flammer op af bilen. Foto: 24-7news

Bilen er helt udbrændt, men der var tale om en rød Fiat Qubo, som søndag ved 17-tiden blev stjålet fra Skovfogedvej i Silkeborg.

Politiet ved ikke, om tyven har sat ild til bilen, eller om den brød i brand, fordi den kørte ind i jordvolden.

- Vi ved heller ikke, hvad bilen har været brugt til, siden den blev stjålet, så hvis nogen har set den, vil vi gerne have et tip, siger vagtchefen.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.