Heidi er i konflikt med sit moderhjerte - ser ikke sine børn under corona-udbrud

Lige nu foregår familiemiddagene hjemme hos Heidi Hunter over telefonen via Facetime.

Hun har to sønner med sin eksmand. Lige nu er de hos ham, fordi hun ikke tør have dem hos sig på grund af sit arbejde.

Hun arbejder som sosu på Hammel Neurocenter og har flere respiratorisk dårlige patienter i risikogruppen, som hun er bange for at smitte med coronavirus. Begge hendes drenge har nemlig hostet, men er ikke blevet testet for covid-19.

- Jeg føler et ansvar og samfundssind som sundhedspersonale, men jeg kan mærke, at jeg er i massiv konflikt med moderhjertet. Det at facetime og at stå i gårdspladsen og kigge på dem er ikke det samme, som at være sammen med dem rigtigt, siger Heidi Hunter til TV2 ØSTJYLLAND.

Her ses Heidi sammen med begge sine drenge. Foto: Privatfoto - Heidi Hunter

Vi kan alle smitte

Heidi Hunter har en 7-7-ordning med faren, hvor de er hos ham i en uge og derefter hos hende en uge.

Da statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag den 11. marts meldte ud, at alle skoler og daginstitutioner ville lukke den efterfølgende mandag, var børnene hos deres far, og det var meningen, at de skulle tilbage til hende om fredagen.

Sådan gik det dog ikke.

- Vi skal alle betragte os som raske smittebærere, og drengene havde haft hoste, sagde farmand. Det har ikke udviklet sig til noget, med det var jo ikke til at sige på daværende tidspunkt, siger Heidi Hunter og tilføjer:

- Jeg er meget bekymret for, om jeg tager noget med ud eller ind på sygehuset. Så vi bestemte os for at se det an. Vi besluttede, at drengene blev hos ham de første 14 dage, og så har vi den kontakt, som vi nu kan, via Facetime.

Kan man være rask smittebærer? Der går mellem 2 og 12 dage, fra man bliver smittet, til man selv udvikler symptomer, og i den periode (inkubationstiden) ved man endnu ikke med sikkerhed, om man kan smitte andre. Hvis det er tilfældet, vil det kun være de sidste 1-2 dage før udvikling af symptomer.



Den viden Sundhedsstyrelsen har indtil nu viser, at det er personer med symptomer, som er årsag til størstedelen af nye tilfælde.



Nogle kan også blive testet positive, selv om de ikke har symptomer. Formentlig kan raske personer med virus i luftvejene videreføre smitten, men i begrænset omfang. Hvis man ikke har symptomer, hoster og nyser man nemlig ikke i samme omfang som syge personer.



Man vil derfor ikke udskille lige så meget virus, og det vil kræve tæt kontakt, hvis man skal smitte andre. Det er også en af grundene til, at myndighederne anbefaler, at du begrænser fysisk kontakt til andre mennesker, fx håndtryk, knus og kys, og holder afstand, også selv om du ikke har symptomer.



Kilde: Sundhedsstyrelsen Se mere

Heidi Hunter og hendes mand har et godt forhold, og derfor fungerer ordningen indtil videre fint.

- Vi bor ikke så langt fra hinanden, så en dag var jeg forbi med hjemmebag for lige at aflaste far lidt. Hans studie skal jo også passes samtidig med børnepasning. Så vi havde køkkenvinduet på klem, hvor jeg lige kunne snakke med dem og komme med lidt hjemmebag, siger hun.

Sundhedsstyrelsen siger, at det er ok, at skilsmissebørn opretholder normalt samvær. Men hvis børnene får symptomer, skal de blive hos den ene forælder.

Heidi Hunter bakker op om myndighedernes anbefalinger, men hun vil hellere være ekstra forsigtig, da hun arbejder i sundhedsvæsenet.

I linket her kan du læse alle Sunhedsstyrelsens anbefalinger til børnefamilier.

Her kan du se Sundhedstyrelsens råd til, hvordan du kan forebygge smitte af ny coronavirus. Foto: Sundhedsstyrelsen