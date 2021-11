Mistanke om stenkast spærrede kortvarigt motorvejsafkørsler

Det var et stykke bark, der lørdag sendte hundepatruljer på opgave ved afkørsel 33 på Silkeborg Motorvejen nær Funder.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Over for TV MIDTVEST bekræfter vagtchef Ole Vanghøj, at politiet har været på stedet, da man i første omgang havde fået en melding om et muligt stenkast lørdag morgen.

- Vi undersøger det simpelthen. Det er på grund af den ulykkelige hændelse på Fyn (i 2016, der kostede en tysk kvinde livet, red.) og andre steder, hvor genstande bliver kastet ned på motorvejen, forklarer han.