Motorvej spærret lørdag formiddag

Politiet spærrede motorvejen midlertidigt i forbindelse med en politiundersøgelse, efter at en personbil klokken 8.45 blev ramt af en genstand fra broen ved Funder Kirkevej. Det viste sig dog, at det formentlig drejede sig om tabt bark og ikke et stenkast.



- Der er fundet store barkstykker både på og under broen af vores hundepatrulje. Barkstykkerne er tabt af et ukendt køretøj, skriver Midt- og Vestjyllands Politi.