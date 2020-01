Mand afgået ved døden: Fik træ ned over sig

En mand er onsdag eftermiddag afgået ved døden i en skov nær Allinggårdsvej i Grauballe ved Silkeborg.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj, til TV MIDTVEST.

Manden døde, da han sammen med to andre fældede træer i skoven. Her fik han et træ ned over sig og døde på stedet.

Han var 79 år og kom fra lokalområdet.

Vagtchefen siger, at manden hev i et træ, der var ved at blive fældet. Træet faldt derefter ned over den 79-årige, som ikke nåede at komme væk.

Midt- og Vestjyllands Politi skal nu undersøge sagen yderligere. De betegner det som en ’tragisk hændelse’.

Mandens pårørende er underrettet.