Hjælp fra fastlandet: Nu får småøer tilknyttet sommerlæger

Når kalenderen siger 1. maj, slår øerne Tunø og Endelave dørene op for nye lægekonsultationer på de to øer.

Her skal lægehuse fra fastlandet nemlig drive fremtidens lægetilbud, og samtidig tilknyttes en sommerlæge på hver ø.

En aftale der er landet, selvom Region Midtjylland i sommer valgte at sløjfe sommerlægeordningen på Tunø.

Læs også Dårligere lægedækning på ø kan koste turister livet

- Jeg synes, det er fantastisk, at vi har fået en varig løsning. Vi har gjort meget for, at sikkerheden og trygheden er i højsæde, siger formand for Nære Sundhedstilbud hos Region Midtjylland, Annette Roed til TV2 ØSTJYLLAND.

Der vil være en læge til stede i hverdagene, hvis der sker noget for turister. Annette Roed, Region Midtjylland

På Tunø vil Lægerne i Solbjerg fremover drive en lægekonsultation, der skal holde åbent én dag om ugen.

Og på Endelave vil Lægerne i Sunds holde åbent i konsultationen to dage om ugen. Her vil Lis Frederiksen fortsat være tilknyttet konsultationen gennem Lægerne i Sunds.

Vagn Olesen fra Tunø har set mange mennesker komme galt af sted på Tunø.

Sommerlæger og ø-sygeplejersker

Region Midtjylland, repræsentanter fra begge øer samt kommunerne Horsens og Odder har i samarbejde fastlagt rammerne for aftalen, der er uden tidsbegrænsning.

En aftale der indebærer flere ting, der skal øge sikkerheden for både indbyggere og turister, hvor begge parter kan benytte tilbuddet.

Læs også Peter fik tredobbelt kraniebrud – uden læge på ø var det gået galt

Når det er højsæson på øerne, er der med den nye aftale også tilknyttet en særlig sommerlæge døgnet rundt i fire uger i juli.

- Der vil være en læge til stede i hverdagene, hvis der sker noget for turister. Det har tidligere været en stor bekymring, siger Annette Roed.

03:02 VIDEO: På Tunø har der de sidste mange år boet en læge på øen fra midten af juni til midten af august. Men det var ikke tilfældet i sommeren 2019. Luk video

Her skal sommerlægerne aflaste de kommunalt ansatte ø-sygeplejersker på øerne.

Og særligt ordningen med sommerlægerne glæder Vagn Olesen, der har oplevet mange uheld på Tunø som havnefoged og campingpladsejer på øen.

- Vi kan være mere trygge. Vi har haft en del, der er kommet til skade, men nu skal vi ikke længere vente på en helikopter.

Læs også VIDEO: Danmarks måske mindste sommerhus er til salg

Ved siden af selve konsultationerne skal lægerne desuden tilbyde hjælp via telefon, e-mail og videokonsultationer.