Henrik slipper for bøde: Måtte gerne bytte kunders julegaver under corona-nedlukningen

Det fik politiet og senere anklagemyndigheden til at gå ind i sagen. Torsdag kunne butiksejeren så endelige finde ud af, om det var strafbart eller ej.

Og da han ringede til Retten i Viborg, fik han gode nyheder: frifundet.

- Det er jeg kun glad for. Det er min kone også, tror jeg. Vi har brugt rigtig mange ressourcer på at køre denne sag. Det har kostet blod, sved og tåre. Også personligt, siger han.

En principiel sejr

Inden dommen faldt, så han gode chancer for at blive frifundet. For han havde ikke haft kunder inde i butikken.

I stedet havde de byttet gaven ude på et fortov – altså på offentligt areal. Og så måtte forsamlingsforbuddet gælde, mente Henrik Thomsen.