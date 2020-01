Danmarks største sportstøjsvirksomhed bygger nyt kæmpelager ved Silkeborg

Sport 24 har netop købt en rekordstor byggegrund ved Silkeborg for at bygge et nyt kæmpe lager, der skal fungere som et logistikcenter.

- Det giver et sug i maven, fordi det er en voldsom satsning, men det er også en nødvendig satsning med den vækst, vi har været igennem, siger Lars Elsborg, der er direktør for Sport 24.

Læs også Flemming stod bag Danmarks eneste skoleskyderi - var drevet af had til kvinder

Sport 24 er Danmarks største forhandler af sportstøj. De har købt den nye grund ved Silkeborg-motorvejen tæt på Funder på grund af den stærkt stigende nethandel. I dag er virksomhedens lager fordelt på syv forskellige steder, og de bliver nu samlet et sted.

- Vi er i kraftig vækst, og vores vækst skal vi kunne håndtere bedre og hurtigere, end vi gør i dag. Nethandlen er præget af, at det er noget, der skal gå hurtigt , siger Lars Elsborg.

Flere logistikcentre ved motorvejen

Grunden, som Sport 24 har købt til deres nye logistikcenter, er 133.000 kvadratmeter og er en af de største, som Silkeborg Kommune nogensinde har solgt.

- Danskerne køber mere på nettet, så der er faktisk en trend mod, at investorer gerne vil bygge logistikcentre ved de danske motorveje, siger Gregers Pilgaard, der er udviklingschef i Silkeborg Kommune.

Læs også Sarah er rasende: Kæmper for at bevare spejdermærkerne

Det nye kæmpelager bliver i alt 60.000 kvadratmeter, og der er sat 85 millioner kroner af til byggeriet. Lige nu er arkæologer i gang med at undersøge området, og så skal Silkeborg Kommune have lavet en lokalplan. Derfor er det først planen, at byggeriet går i gang til juni.

Det er planen, at byggeriet af det nye logistikcenter er færdigt om et år.