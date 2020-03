COVID-19: Hotel ramt af aflysninger for to millioner: - Vi tager en dag ad gangen

COVID-19 rammer erhvervslivet hårdt og er blandt andet årsag til aflysninger af møder, overnatninger i hotel og restaurationsbranchen.

Vejlsøhus og søstervirksomheden Gl. Skovridergård i Silkeborg er nogle af de steder, der godt kan mærke, at COVID-19 for alvor er kommet til Danmark. Det har resulteret i stribevis af aflysninger af møder, overnatninger og konferencer.

- Vi har fået aflysninger for to millioner kroner, og det er en ordentlig del af vores årsomsætning. Det skal vi finde ud af, hvordan vi absorberer, siger Jakob Beck Wätjen, der er hotelchef for Gl. Skovridergaard & Vejlsøhus.

Kigger på løsninger

Hele virksomheden er påvirket af det store tab, og de prøver at løse problemet ved at optimere arbejdsflowet.

- Vi er lige nu ved at kigge på, hvordan vi optimerer vagtplaner, og om der er nogle, der har noget afspadsering, eller nogle der har lyst til at tage noget mere ferie, siger Jakob Beck Wätjen.

VIDEO: Kongresarrangør Lone Stouby om COVID-19: - Det får katastrofale konsekvenser. Videoen er fra den 10. marts 2020.

Hjælp på vej

Regeringen har nu valgt at give en håndsrækning til de virksomheder, der lider under de mange aflysninger.

På et pressemøde tirsdag fortalte finansminister Nikolaj Wammen (S), at det er tid til at bruge et af de helt store værktøjer i kassen.

Det vil blive muligt for flere virksomheder at vente med at betale moms og skat. Ved aflysning af særligt store arrangementer, vil der også kunne blive tale om kompensation.

- Jeg kan kun forholde mig til det, vi hører fra regeringens side. At det vil tage nogle uger endnu, men som virksomhed tager vi det mere en dag ad gangen, siger Jakob Beck Wätjen.

Regeringen oplyser at hjælpepakken har en værdi på 125 milliarder kroner, hvilket du kan se mere om i videoen herunder.