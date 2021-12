Biljagt i Silkeborg: Audi var fyldt med stjålet el-værktøj

Og det viste sig, at der var en god grund til, at han og føreren forsøgte at undgå politiet. For i bilen fandt betjentene en masse professionelt el-værktøj til en værdi af 50.000 kroner, og cirka samtidig med fundet fik politiet en anmeldelse om indbrud hos en virksomhed på Priorsvej.

- Det er præcis det værktøj, vi finder i bilen, som mangler derude, siger vagtchefen.

Den 19-årige er derfor sigtet for indbrud, mens politiet stadig mangler at komme i kontakt med føreren af Audien. De har dog en formodning om, at det en mand på 23 år også fra Silkeborg.

- Vi opfordrer til, at han selv henvender sig til os, siger Anders Hansen.