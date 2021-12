24 giftslanger konfiskeret fra lejlighed er endt i Randers Regnskov

- Og så sørger vi for, at de får et godt hjem. Enten ved selv at beholde dem hos os eller ved at finde et andet hjem hos nogle af vores kolleger ude i Europa, hvor vi kan sige god for forholdene, siger Henrik Herold.

Og da der her faktisk er tale om regnskovsslanger, så vil nogle af dem komme til at indgå i Randers Regnskovs samling.

- Jeg står og kigger på dem, og de er i de skønneste farver. Så jeg håber, at der er mange, der kan få gode oplevelser med dem i Randers Regnskov.