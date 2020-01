Fodboldikonet Henning Jensen får sin egen plads

Legenderne Allan Simonsen (tv) og Henning Jensen (i midten) hilser på Per Røntved, da de to førstnævnte spillede i Borussia Mönchengladbach og Røntved var i Werder Bremen i 1979. Henning Jensen fik siden 53 kampe for AGF. Foto: Willy Lund - Scanpix

Siden 2017 da fodboldspilleren Henning Jensen, med en stor fortid i blandt andre AGF, døde, har frivillige arbejdet for at skabe et varigt minde for manden. Det er de tre fans, Ole S. Nielsen, Lars Høst og Peer Kirstein Nielsen, der har udtænkt projektet.

Det økonomiske mål er nu så nært, at initiativgruppen godt tør love, at også den sidste dybe stikning efter resten af det estimerede beløb lykkes. Det skriver gruppen i en pressemeddelelse.

Skulpturen skal vise Henning Jensens elegance som fodboldspiller, og så skal den være i øjenhøjde med dem, der ser på den. Peer Kirstein Nielsen, fan

Selve pladsen bygges og finansieres af Stigsborg P/S, der ejes af Aalborg kommune, A. Enggaard A/S og PFA Ejendomme. Pladsen, som skal ligge i Nørresundby, bliver på 700 kvadratmeter og indrettes med lækroge, bænke og beplantning.

Pladsen skal være en overgang mellem det nye beboelseskvarter og det store parkområde.

BLÅ BOG: Fodboldenglen Henning Jensen Navn: Henning Jensen * Født: 17. august 1949 i Nørresundby. * Død: 4. december 2017 (68 år). Fodboldkarriere: * Position: Angriber. * Frem til 1972: Nørresundby. * 1972-1976: Borussia Mönchengladbach. * 1976-1979: Real Madrid. * 1979-1981: Ajax. * 1981-1983: AGF. * 1984: Nørresundby. * Landskampe: 21 kampe, 9 mål. Titler: * Tysk mester to gange. * Tysk pokalvinder én gang. * Uefa Cup-vinder én gang. * Spansk mester to gange. * Hollandsk mester én gang. Øvrigt: * Var den første dansker i Real Madrid. * Lavede i 1973 det ikoniske hovedstødsmål på Wembley i "EF-kampen". Billedet pryder forsiden på romanen "Fodboldenglen". * Kort tids kræftsygdom var årsag til hans død. Kilder: DBU, Transfermarkt, BT og Nordjyske.

Klar til indvielse i 2023

Henning Jensens Plads i Nørresundby skal nærmere bestemt ligge i det nye Stigsborgkvarter. På pladsen skal der opstilles en bronze-skulptur, baseret på et gammelt pressefoto af fodboldspilleren.

Det bliver den italienske billedhugger Franco Thursi, der skal skabe den skulpturen.

Henning Jensen fik 53 kampe for AGF fra 1981-1983. Han scorede 17 mål. Her ses han i en landskamp for Danmark i 1978. Modstanderen var Nordirland. Foto: Palle Hedemann - Scanpix

- Skulpturen skal vise Henning Jensens elegance som fodboldspiller, og så skal den være i øjenhøjde med dem, der ser på den – fordi Henning Jensen hele sit liv var i øjehøjde med sine omgivelser, forklarer Peer Kirstein Nielsen.

Området hvor Henning Jensens Plads skal være, er der hvor Nørresundby Boldklub oprindeligt havde sit baneanlæg, hvor Henning Jensen både startede og sluttede sin karriere som fodboldspiller.

Det forventes, at pladsen og skulpturen vil være klar til indvielse ved udgangen af 2023.

Gloværdig karriere bag sig

Henning Jensen spillede i sin karriere i flere store udenlandske klubber. Han fik eksempelvis stor succes i Real Madrid, hvor han i anden halvdel af 1970'erne var en af de mest eftertragtede offensive spillere i europæisk fodbold.

Inden da fik han fire sæsoner i Borussia Mönchengladbach, hvor han i en periode dannede en målfarlig angrebsduo med Allan Simonsen.

Efter afslutningen på en markant karriere i international topfodbold vendte Henning Jensen tilbage til Jylland, hvor han fra 1981-1983 spillede for AGF.