Tidligere AGF-angriber stopper karrieren

Angriberen Jesper Lange har spillet sin sidste fodboldkamp på topplan.

I et opslag på Facebook skriver angriberen med en fortid i AGF, at kroppen "har sagt stop", efter at han har været igennem tre operationer og flere genoptræningsforløb som følge af et overrevet korsbånd i knæet.

Derfor stopper han karrieren.

Jesper Lange spillede i AGF fra 2013 til 2016. Foto: Axel Schutt/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix

- En ærgerlig udgang, da hovedet ikke helt har været med på kroppens signaler.

- Når det så er sagt, så er jeg ekstremt stolt og taknemmelig, da jeg ser tilbage på en karriere, der har givet mig nogle fantastiske oplevelser og venskaber for livet, skriver Jesper Lange i opslaget.

33-årige Lange spillede senest for 2. divisionsklubben Middelfart. Han startede karrieren i OB og har desuden været forbi Esbjerg, AGF, Helsingborg og Ringkøbing.

Pokalfinale er højdepunktet i AGF

Om tiden i AGF skriver angriberen, der hurtigt vandt mange hjerter i Aarhus for sit store arbejdsraseri:

- Tiden i Aarhus bød på en række forskellige trænerbekendtskaber, men pokalfinalen i 2016 står dog klart i min bevidsthed, som højdepunktet fra denne periode.

Jesper Lange er noteret for 213 superligakampe. I dem scorede han 36 mål. Derudover spillede han adskillige kampe i de danske divisioner.

Lange nåede ti kampe for det danske U21-landshold med et enkelt mål til følge.

