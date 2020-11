Se Michaels vilde julebil: - Jeg vil sprede glæde i en svær tid

“Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey.”

James Lord Pierponts klassiske julesang fra 1857 drøner ud af højtalerne, og på lang afstand kan man høre, at det er Michael Klessner fra Messballe ved Ryomgård, der kommer kørende i sin bil, som i denne juletid skiller sig ud fra andre biler.