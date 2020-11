Glemte julelys kan koste dyrt: Beboer står til bøde på op til 5.000 kroner

- Traditionen er jo sådan, at der er flere levende lys på den her årstid end som sommeren. Derfor er det en god ide at være opmærksom på det hen over julen og sørge for at få slukket sine lys, siger Jes Frederiksen.



Markant flere brandsager med stearinlys i december måned

Samme opfordring har de hos Forsikring & Pension, der er brancheorganisation for landets forsikrings- og pensionsselskaber.

Her oplever de nemlig, at der er markant flere brandsager på grund af tændte stearinlys i december måned sammenlignet med resten af året, og de fortæller, at forsikringsselskaberne altså ikke dækker bøden fra politiet.