Udsatte opdager ikke kræft – nu vil Camilla knække koden

Forskningsprojektet, der laves på Regionshospitalet Randers, begyndte i august og løber tre år frem, hvor der løbende vil komme konklusioner. Camilla Rahr Tatari er da også allerede begyndt at interviewe hjemløse borgere på varmestuer i Randers og Aarhus for at finde ud af, hvordan man bedst muligt skræddersyer tilbud til dem.

Ifølge forskeren bag, er dem det hele handler om, indtil videre positive over for tiltaget, og det glæder hende, da hun håber, det vil gøre en forskel.

- Vi snakker hele tiden om, at der er lige adgang til sundhedsvæsnet, men det er der bare ikke. Ved at tænke mere differentieret, kan vi sikre en mere reel lige adgang, og det er det mest meningsfulde for mig, siger hun.

282.000 danskere kan karakteriseres som socialt udsatte, hvilket svarer til syv procent af befolkningen.