Kvinde er dødssyg af kræft – men hun kan ikke få kørsel til hospitalet

Hvorfor skal lovgivningen være anderledes for hende end andre?



- Det skal ikke være anderledes, men der kan være situationer, hvor man ikke kan være på sin bopæl. Der er nogle gråzoner.

Politiker: Det er lovgivningen

Ifølge eksmanden tærer det på Inge Petersens kræfter, at hun ikke ved, hvordan hun skal komme frem og tilbage til behandling. Indtil videre kører hendes søn og eksmand hende, men det kan de ikke blive ved med.



- Hun er fuldstændig afklaret med, at hun ikke skal være her lang tid, men hun har svært ved at kapere, at hun ikke kan få den hjælp, hun har brug for, siger Lars Rasmussen.

Anders Kühnau (S), der er formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, forstår godt frustrationerne, og de er ikke de eneste, der er trætte af kørselsordningen. Lige denne problemstilling har han dog ikke været inde over før.